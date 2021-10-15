زيادة حالات الإصابات والوفيات بكورونا فى العديد من الدول حول العالم

أ.ش.أ

شهد العديد من دول العالم زيادة يومية فى عدد الإصابات والوفيات إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

فى أوروبا، أظهرت أحدث البيانات الحكومية البريطانية تسجيل 38 ألفا و721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. كما تم تسجيل 117 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 8 ملايين و317 ألفا و 439 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات التى حدثت فى غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 138 ألفا و237 حالة وفاة.

وفى إسبانيا، أعلنت السلطات الصحة تسجيل 31 حالة وفاة و 1547 إصابة جديدة، ترتفع بها إجمالى الوفيات إلى 86 ألفا و 917 حالة، وإجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و981 ألفا و138 إصابة.

أما فى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 698 ألفًا و896 إصابة. وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، فى نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15 ألفًا و317 حالة عقب تسجيل 27 وفاة جديدة على مدار أمس. كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذى يخضعون للرعاية الصحية فى وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعى يبلغ حاليًا 368 مريضًا.

وفى رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفًا و828 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى مليون و 439 ألفًا و475 مُصابًا على مستوى البلاد. وذكرت وزارة الصحة الرومانية - فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى - أن حصيلة الوفيات فى البلاد ارتفعت إلى 36 ألفًا و230 حالة وفاة، عقب تسجيل 295 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المتعافين من المرض بلغ الآن 41 ألفًا و130 شخصًا على مستوى البلاد.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 4 ملايين و 709 آلاف و 753 حالة على على مستوى البلاد. وذكرت وزارة الصحة فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 131 ألفًا و 461 حالة عقب تسجيل 38 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى جمهورية ايرلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1914 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 411 ألفًا و561 إصابة على مستوى البلاد. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكترونى نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5306 حالات وفاة. وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية فى المستشفيات يبلغ حاليًا 413 شخصا من بينهم 73 حالة فى وحدات الرعاية.

كما سجلت ألمانيا 7 آلاف و 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و53 حالة وفاة. وبحسب تقرير معهد روبرت كوخ فقد بلغ إجمالى الإصابات بكورونا فى البلاد 4 ملايين و 346 ألفًا و937 إصابة مؤكدة فيما بلغت الوفيات 94 ألفًا و 485 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفى فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 38 حالة وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد فى المستشفيات الفرنسية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات فى فرنسا إلى 118 ألفًا و 110 حالات وفاة. وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمى أنه تم تسجيل 4 آلاف و599 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 7 ملايين و و174 ألفًا و580 إصابة على مستوى البلاد.

وعلى النطاق الآسيوي، أعلنت السلطات الصحية فى أذربيجان استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" فى البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1850 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 498 ألفًا و630 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و734 حالة وفاة عقب تسجيل 14 وفاة جديدة على مدار أمس. وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 476 ألفا و964 شخصًا فور تسجيل 735 حالة تعافى جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 141 ألفًا و 772 إصابة. وقالت الوزارة - فى بيان نقلته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية- إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 215 حالة عقب تسجيل 8 وفيات جديدة على مدار أمس.

كما أعلنت السلطات الصحة فى اليابان تسجيل 637 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد. كما أضافت أن إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى مليون و714 ألفًا و60 إصابة، كذلك ارتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك إلى 18 ألفًا و63 حالة وفاة.

وفى أمريكا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4 آلاف و502 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 738 ألفًا و 749 حالة إصابة، كما تم تسجيل 296 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 283 ألفًا و 193 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 9 آلاف و342 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و252 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا". وأفادت بيانات الوزارة التى بثتها عبر موقعها الرسمى بأن البرازيل سجلت حتى الآن 21 مليونًا و597 ألفًا و 949 إصابة منذ بدء الجائحة فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 601 ألفًا و574 حالة وفاة.

فى أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 86 ألفا و 287 حالة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 44 مليونا و760 الفا و 674 حالة، كما تم تسجيل 1818 وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 721 ألفا و 766 حالة.

وفى كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2870 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الاصابات إلى مليون و 679 ألفا و610 حالة ، كما سجلت 33 وفيات جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 28 ألفا و428 شخصا.

وفى أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2270 إصابة جديدة بـ كورونا ليرتفع إجمالى الاصابات إلى 136 ألفا و135 حالة ، كما سجلت 13 وفيات جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1496 شخصا.