"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير المسجد فى قندهار بأفغانستان

كتب وكالات

أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن الهجوم على مسجد فى مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة والذى أودى بحياة العشرات، بحسب "الشرق بلومبرج".

و ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عدد ضحايا الانفجار الذى استهدف مسجداً شيعياً جنوبى أفغانستان فى وقت سابق اليوم ارتفع ليصل إلى 47 قتيلاً على الأقل و70 مصاباً.

وأضافت الشبكة أنه لم تعلن حتى الآن أية جهة مسئوليتها عن الحادث الذى وقع فى ولاية قندهار جنوب أفغانستان.

كان مسئول بوزارة الصحة الأفغانية قد قال فى وقت سابق اليوم إن أعداد ضحايا تفجير مسجد مكتظ بالمصليين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة فى "قندهار" جنوبى البلاد وصل إلى 33 قتيل.