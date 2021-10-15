جونسون ينعى النائب البريطانى القتيل: كان يملك سجلا حافلا فى التصدى لمشاكل البسطاء

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، النائب ديفيد أميس، الذى قتل عصر اليوم، الجمعة، في عملية طعن بأنه "واحد من ألطف الناس في السياسة".
وقال جونسون خلال اجتماع حزبي منذ قليل: قلوبنا جميعاً مليئة بالصدمة والحزن.. النائب الراحل كان لديه أيضا سجل حافل في التصدي لمشاكل البسطاء، وتمرير القوانين لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا ، كان يهتم بكل شيء بدئا ممن يعانون من مشاكل طبية الى إصدار قوانين لإنهاء القسوة على الحيوانات".
وأضاف: "كان ديفيد رجلاً يؤمن بشدة بهذا البلد ومستقبله. وقد فقدنا اليوم موظفًا حكوميًا رائعًا وصديقًا وزميلًا محبوبًا للغاية".
وسُئل جونسون أيضًا عن سلامة أعضاء البرلمان بعد وفاة أميس والنائبة جو كوكس في عام 2016، وأجاب: "ما نحتاج إلى القيام به الآن هو السماح للشرطة بالمضي قدمًا في تحقيقها، وأنا متأكد من أنه سيتم النظر في كل هذه القضايا في الوقت المناسب ، لكنني أعتقد أن هذه لحظة حزن لفقدان السير ديفيد".
وتوفي النائب البريطاني ديفيد أميس ، عضو حزب المحافظين الحاكم بزعامة بوريس جونسون ، بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع دائرة شرق لندن من قبل رجل دخل في اجتماع مع ناخبين من دائرته الانتخابية عُقد في كنيسة ميثودية في ليه أون سي.
وقالت شرطة إسيكس ان اميس تلقي العلاج من قبل خدمات الطوارئ لكنه كان قد توفي في مكان الحادث". وأضافت: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وتم العثور على سكين.
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