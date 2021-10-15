تنفيذ 222 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

كتب محمد شرقاوى

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تنفيذ 222 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه المبادرة المذاع على قناة إكستر نيوز، أنه ينفذ حاليا تبطين 32 ترعة بتكلفة 500 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى كفر شبين ونوى بمركز ومدينة شبين القناطر، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يستفيد منها حوالي 58 مليون مواطن في مراحل المبادرة المختلفة.