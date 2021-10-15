تعرف على الآثار الجانبية للتطعيم ضد الإنفلونزا وطرق التعامل معها

كتبت هند عادل

أصبح التطعيم ضد الأنفلونزا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ففي الآونة الأخيرة كان هناك ارتفاع واسع النطاق في عدد حالات الإصابة بالأنفلونزا على مستوى العالم، بينما لا يزال فيروس كورونا الجديد مرضًا سائدًا، سلط الأطباء الضوء على أهمية أخذ لقاح الأنفلونزا مع ضرورة الحصول على لقاح كورونا أيضا.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا ، تمامًا مثل لقاحات كورونا ، تؤدي لقاحات الأنفلونزا أيضًا إلى ظهور بعض الآثار الجانبية التي لا تهدد الحياة ويمكن التحكم فيها، ومع ذلك، قد يصاب بعض الأشخاص بأعراض ما بعد التطعيم والتي قد تتطلب اهتمامًا فوريًا.

ويتساءل الكثير من الناس عما إذا كان بإمكانهم الحصول على لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا معًا أم لا ، ويوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه من الآمن تمامًا الحصول على جرعات اللقاح في نفس الوقت تقريبًا ، وأن الحصول على اللقاحين معًا لا يسبب أي ضرر، بينما يُنصح الأشخاص عادةً بالتباعد بين اللقاحات خاصة مع لقاحات كورونا والأنفلونزا.

متى يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا



يمكن أن يصيب فيروس الأنفلونزا في أي وقت ومع ذلك، فإن الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر هي الفترة التي تزدهر فيها وتزداد سوءًا، وهذا هو السبب في أنها أيضًا أفضل وقت للحصول على لقاحات الأنفلونزا، وكلما حصلت على حقنة اللقاح مبكرًا ، زادت حمايتك.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً التي يمكن توقعها



بالنظر إلى أن لقاحات الأنفلونزا تؤدي إلى استجابات مناعية، فقد تسبب التهابًا في الجسم، مما يؤدي إلى آثار جانبية معينة، وهى الطريقة التي يخبرك بها جسمك أن اللقاح يؤدي وظيفته ومع ذلك، إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تواجهها بعد لقاح الأنفلونزا.

- حمى وقشعريرة

- صداع الرأس

- ألم في موقع الحقن

- غثيان

- آلام الجسم وآلام المفاصل

يمكن التحكم في هذه الآثار الجانبية بسهولة في المنزل وستختفي خلال يوم أو يومين ، ولا تسبب أي قلق على الإطلاق.

الآثار الجانبية للقاح الأنفلونزا التي تستدعي العناية الطبية

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، قد يعاني بعض الأشخاص من تفاعلات حساسية شديدة ، والتي قد تحتاج إلى عناية طبية فورية.

ضيق في التنفس

انتفاخ حول العينين والشفتين

جلد شاحب

جلد شاحب التعب الشديد والضعف

التعب الشديد والضعف قشعريرة

قشعريرة صفير

صفير خفقان القلب والدوخة

في حالة الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه ، تصرف فورًا واتصل بطبيبك.