تعرض أكبر بنك فى الإكوادور لهجوم سيبرانى أدى لتعطل الخدمات

أ.ش.أ

أعلن أكبر بنك فى الإكوادور "بيتشينتشا" تعرض النظام الإلكترونى لهجوم سيرانى أدى لتعطل فى الخدمات.

وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عملاء البنك الإكوادورى واجهوا عثرات فى الخدمة اليوم الجمعة إثر الهجوم الإلكترونى على المؤسسة.

وأضافت الشبكة أن طوابير طويلة تشكلت خارج فروع البنك، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعى فى الإكوادور شكوى الكثيرين من العملاء.

وأفادت الشبكة الأمريكية، أن عملاء البنك غير قادرين على الوصول إلى الخدمات التى يقدمها البنك عبر الإنترنت والتطبيق المحمول.