تسليم أولى المناطق الاستثمارية بالمتحف الكبير للتحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات

كتب محمد أسعد

عقد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، اجتماعًا لتسليم تحالف حسن علام، الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، أولى المناطق الاستثمارية داخل محيط المتحف، وهي المنطقة المطلة على أهرام الجيزة ، وذلك للبدء في تنفيذ التجهيزات اللازمة للتشغيل، وسوف يتم تباعًا تسليم المناطق الاستثمارية الثانية والثالثة الموجودة بمحيط المتحف خلال الأيام القادمة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشؤون المالية، وساندرا فريد مستشار الوزير لشؤون الاقتصاد، ولمياء كامل مستشار الوزير لشؤون الترويج، وأعضاء لجنة متابعة التعاقد الخاص بتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، وممثلي المقاول العام Besix-Orascom، وممثلي استشاري الإدارة والإشراف Hill-Ehaf، وممثلي تحالف حسن علام.

واستهل الاجتماع بقيام مسؤولي وممثلي تحالف حسن علام، بتقديم عرض تفصيلي للأفكار المقترحة لتشغيل الخدمات بالمتحف، وذلك لضمان جاهزيتها عند افتتاح المتحف، ولإظهار المتحف بالشكل اللائق، وعلى النحو الذي يتحقق معه الالتزام بضمان تحقيق احترام بيئة الآثار والمتحف، وتأكيد لدور المتحف كصرح ثقافي حضاري له مكانته المتميزة وسط متاحف العالم.