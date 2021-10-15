اليوم السابع
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بولندا تدرس تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح ضد "كورونا" لمن هم فوق 18 عامًا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:01 م
بولندا تدرس تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح ضد "كورونا" لمن هم فوق 18 عامًا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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أعلن نائب وزير الصحة البولندى فالديمار كراسكا، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم تقديم جرعة معززة من لقاح ضد فيروس "كورونا" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

 

وقال كراسكا، فى تصريحات له أوردها موقع (بولاند. إن): "تماشيًا مع توصية وكالة الأدوية الأوروبية، فإننا ندرس تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح ضد (كورونا) لمن تزيد أعمارعم عن 18 عامًا"، مُشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف البولنديين يرون أن البلاد مستعدة جيدًا للموجة الأخيرة من وباء "كورونا"، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

 

وأفاد بأن 350 ألف شخص تلقوا بالفعل الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والعامين فى القطاع الصحي، مرجحًا أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية توصية تسمح فيها بالتطعيم ضد "كورونا" للأطفال فوق سن 5 سنوات فى مطلع نوفمبر المقبل.

 

 

 


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