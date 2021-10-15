اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 07:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تعتمد أضخم ميزانية أمنية فى تاريخها لمكافحة الارهاب بـ25 .3 مليار يورو

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 09:03 م
النمسا تعتمد أضخم ميزانية أمنية فى تاريخها لمكافحة الارهاب بـ25 .3 مليار يورو كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت الحكومة النمساوية، اليوم ميزانية الأجهزة الأمنية لعام 2022 إلى أعلى مستوى فى تاريخ البلاد لمكافحة خطر الإرهاب.

 

وقال كارل نيهمر، وزير الداخلية النمساوي، فى تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم زيادة الإطار المالى لوزارة الداخلية بنحو 78.7 مليون يورو إلى إجمالى 3.25 مليار يورو، وسيتم استخدام هذه الميزانية الضخمة فى العام المقبل لتحديث التسليح والمعدات لتنفيذ حزمة مكافحة الإرهاب المخطط لها.

 

وأوضح الوزير أن الميزانية الأمنية الجديدة سوف تركز فى جانب منها على رفع كفاءة ضباط الشرطة وتطوير المعدات والمرافق الحديثة إلى جانب التوسع فى التدريب رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه سوف يتم قبول 4300 شرطى إضافى بحلول عام 2024.

 

وقال نيهمر إن الأمن فى مجتمع ديمقراطى هو أحد تلك القيم التى تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتنا وتشكلها، لافتا إلى أن النمسا هى واحدة من أكثر الدول أمانًا فى العالم.

 


النمسا

أخبار النمسا

أضخم ميزانية أمنية

مكافحة الارهاب

شرطة النمسا

الإرهاب في النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برلمان النمسا يعقد أولى جلساته بحضور المستشار الجديد

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 02:40 م

مستشار النمسا ووزير الخارجية الجديدان يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 02:54 م

نيويورك تايمز: المحافظون بأوروبا بحاجة لطريق جديد بعد فضيحة "كورتس" بالنمسا

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 12:14 م

مستشار النمسا الجديد: أتولى مهمة جسيمة فى توقيت دقيق

الأحد، 10 أكتوبر 2021 04:07 م

غدا.. مستشار النمسا الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس ألكسندر فان دير

الأحد، 10 أكتوبر 2021 02:59 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة