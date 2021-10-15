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العاهل السعودى يصدر أوامر ملكية بإجراء تعديل وزارى وإعفاء فى عدد من المناصب

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:32 م
العاهل السعودى يصدر أوامر ملكية بإجراء تعديل وزارى وإعفاء فى عدد من المناصب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودى
كتب وكالات

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، أوامره بالتعيين والإعفاء فى عدد من المناصب الوزارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكالة الانباء السعودية الرسمية
وكالة الانباء السعودية الرسمية

 

وبموجب الأوامر الملكية، تم تعيين  فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا جديدا للصحة، وذلك إثر إعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، من منصبه.

 

وفى قطاع وزارى آخر، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

 

وشملت الأوامر، ترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة، وتم إعفاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

 

وكذلك تعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

 

وشملت الأوامر الملكية ، أولاً: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

 

ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

 

ثالثاً : تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامى رقم (54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.

 

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما فى ذلك تحديد النطاق الإشرافى لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

 


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