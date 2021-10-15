الجيش الصومالى ينفذ عملية ضد حركة الشباب الإرهابية بمحافظة شبيلى الوسطى

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نفذ الجيش الوطنى الصومالى، عمليات أمنية ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى أجزاء من محافظة شبيلى الوسطى بهدف تصفية براثن الإرهاب من المناطق القليلة المتبقية.

وأوضح قائد الفرقة الـ27 للجيش الصومالى الجنرال أحمد محمد تريديشو -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الصومال اليوم الجمعة- أن العملية تم تنفيذها فى قرى تابعة لكل من منطقة حاج على ومدينة ورشيخ، مؤكدًا أن الإرهابيين لم يقوموا بأى مقاومة وفروا من المنطقة.

وفى السياق، تفقد تريديشو قواعد بعثة الاتحاد الإفريقى فى منطقة قولدو، حيث عقد اجتماعًا خاصًا مع مسئولى بعثة الاتحاد الإفريقى للتركيز على تعزيز العمليات ضد إرهابيى حركة الشباب.

كان الجيش الصومالى قد كثف فى الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد ما تبقى من حركة الشباب المتطرفة، حيث استعاد عدة قرى فى جنوب ووسط البلاد.