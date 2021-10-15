الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومى بفعاليات فنية وثقافية بمشاركة 80 فنانا.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تحتفل محافظة الإسماعيلية، بعيدها القومى، الأسبوع المقبل، وذلك بعقد عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، التى يقيمها فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى فى 16 من أكتوبر من كل عام.

وقال الفنان ماهر كمال، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية السابق، ومخرج العرض، إن قصر الثقافة سوف ينظم عرض فنى بعد غد الأحد، بمشاركة أكثر من 80 فنانًا بين ممثلين وراقصين وشعراء، كما يشارك فى العرض أكثر من 30 طفلا من أطفال الكورال وفرقة الفنون الشعبية بالإسماعيلية.

وأضاف ماهر كمال، فى تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن العرض استغرق فى كتابته الفنان فتحى نجم عدة أشهر، وقام فى تصميم استعراضات فرقة الإسماعيلية الفنان عمرو عجمي، كما صمم الفنان حسن دكرونى استعراضات الأطفال وقطاع البراعم، وقام بتدريب فرق الاستعراضات كل من الفنانين مصطفى محمود، وإبراهيم الإمام، وسيد الشرقاوي.

وأكد كمال، أن تلك الملحمة الفنية سوف تتضمن إلقاء الشعرى لكل من الفنانين مريم مرسى، وشيماء صالح، ويقوم بتنفيذ لوحات الدراما والتمثيل الفنان والمدرب محمود نوح، والميديا لأحمد على كما يشرف على الهندسة الصوتية حاتم فريد، والإضاءة ناصر العدوى وإدارة المسرح والتنفيذ عبدالسلام إبراهيم ومحمد حسين.

ويحكى العرض قصة صمود شعب الإسماعيلية ومنطقة القناة على مر العصور أمام العدوان وكيف تعامل شعب الإسماعيلية مع تلك التحديات التى واجهته وكيف قاومت فرق المقاومة الشعبية وصمت أمام العدوان الإنجليزى وغيرها من صور وأشكال العدوان على مر تاريخ منطقة القناة.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى فى 16 من أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذى يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزى ومعسكرات الانجليز عام 1951م.

يذكر أن الإسماعيلية كانت فى وقت سابق تحتفل بالعيد القومى لها يوم 25 من يناير وتم تحويله بقرار من المجلس المحلى للمحافظة إلى يوم 16 من أكتوبر.

وتأسست الإسماعيلية رسميًا فى عهد الخديو "سعيد" باشا حيث تم وضع حجر الأساس "لمدينة التمساح" فى "27 أبريل 1862" وسميت بهذا الاسم لوقوعها شمالى بحيرة التمساح، وفى 4 مارس 1863 أقيم حفل كبير من قبل شركة القناة الفرنسية؛ حيث أُطلق اسم الإسماعيلية على المدينة نسبة إلى الخديو إسماعيل حاكم مصر فى هذا الوقت.

كما يعتبر حفل الافتتاح الأسطورى لقناة السويس فى 18 نوفمبر عام 1869 بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء العالم هو الانطلاقة الفعلية للإسماعيلية فى العصر الحديث، وفى يناير عام 1960 صدر القانون رقم 24 لسنة 1960 بإنشاء محافظة الإسماعيلية.



