اليوم السابع
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الأقصر تستضيف مؤتمر "ربط إعادة التدوير بالحرف اليدوية" نوفمبر المقبل

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 07:19 م
الأقصر تستضيف مؤتمر "ربط إعادة التدوير بالحرف اليدوية" نوفمبر المقبل الحرف اليدوية الباب الخلفى للتنمية
كتب منال العيسوى

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ينظم اتحاد الحرف اليدوية، مؤتمرا تحت عنوان" التنمية المستدامة وادارة المخلفات شهر نوفمبر المقبل بمحافظة الاقصر لبحث استحداث أساليب مستدامة للحرف اليدوية، وكيفية مساهمة الحرف اليدويه في التنمية المستدامة، وسبل نشر ثقافة إعادة التدوير بين فئات المجتمع المختلفة باعتبارها قاطرة للتنمية.

ومن الجهات المدعوة للمشاركة في المؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة الشباب والرياضة ، ووزارة البيئة، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من الباحثون، ووالمتهمون بقضايا تدوير المخلفات والحرف اليدوية في مصر والوطن العربي، والعاملون في مجالات الحرف اليدوية، من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

جدير بالذكر أنه وصل الاهتمام العالمى بالتنميه المستدامة واداره المخلفات بالقضيه البيئيه ذروته، مع تبني مفهوم التنميه المستدامه على منذ عام 1989، بعد أن طلبت الجمعيه العامه للامم المتحده عقد اجتماع علمى لوضع استراتيجية للإيقاف التاثيرات التي تلوث البيئة، وياتي تدوير مخلفات وصناعه منتجات اخرى بدل من استعمال مواد خام جديدة،بحيث يتم جمع النقايات ،و تجهيزها ثم معالجتها لتصبح منتجات جديده تطرح مره اخرى في الاسواق.


البيئة

التنمية المستدامة

الحرف اليدوية

اعادة التدوير

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