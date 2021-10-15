استعدادات انطلاق الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور بالوادى الجديد

كتب إسلام سعيد

تستعد وزارة التجارة والصناعة، لفعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لمدة 3 أيام ( 16 إلى 18 أكتوبر الجاري) وبمشاركة 91 عارض من المحافظات المختلفة، وبدأ العارضون في إنشاء أجنحة المعرض استعدادًا لاستقبال الزائرين.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور في مصر تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وعربياً في إنتاج التمور، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين به وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت "جامع"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تبذل حاليا جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصر من خلال تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالمياً وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور وتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الأسواق الجديدة.