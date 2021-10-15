إنشاء 7 كبارى مشاة على الترع بدلا من المعديات المتهالكة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة آليات إنشاء كباري على الترع بديلًا عن المعديات المتهالكة "الصال"، وذلك بحضور اللواء محمد الجوهري، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس محمد عطية، وكيل وزارة الري والموارد المائية، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وممثلي الجهات المعنية بالموضوع.

وخلال الاجتماع تم تكليف وكيل وزارة الري والموارد المائية، بمراجعة وتدقيق وحصر كافة الحالات الخاصة بالتعديات وتصنيفها، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن كل فيما يخصه.

كذلك تكليف مدير عام مديرية الطرق والنقل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو طرح 7 كباري مشاه في مناقصة عامة، وذلك بعد موافاة مديرية الري بالمقايسات والتصميمات والنماذج، مع الوضع في الاعتبار يكون الإشراف على الكباري من خلال مديرية الري.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير الاعتمادات المالية لإنشاء الكباري من إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك حتى يتسنى طرح إنشاء الكباري بشكل عاجل لخدمة مواطني الإسماعيلية والحفاظ على أرواحهم.