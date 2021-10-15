اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالهرم

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 11:08 م
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالهرم حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أدت خلافات أسرية بين عامل وزوجته بمنطقة الهرم، إلى نشوب مشاجرة بين الزوج وشقيق الزوجة واثنين من أصدقائه، مما أسفر عن إصابتهم بجروح، وتم ضبط طرفي المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم.
 
بإجراء التحريات تبين أن خلافات أسرية بين عامل وزوجته أدت إلى تدخل شقيق الزوجة واثنين من أصدقائه، ونشوب مشاجرة بينهم وبين الزوج، وأسفرت المشاجرة عن إصابتهم بجروح متعددة. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
 

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