إصابة شخصين بطلقات خرطوش بالدقهلية على يد شاب بسبب خلافات قديمة بينهما

الدقهلية شريف الديب

أصيب شخصان بناحية ميزانية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بطلقات خرطوش بعد إطلاق آخر النار عليهما بسبب خلافات قديمة بينهم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر إلى مأمور مركز منية النصر، بوصول اثنين مصابين بطلقات خرطوش.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة اثنين بطلقات خرطوش، عقب إطلاق آخر النار عليهما بسبب خلافات قديمة بينهم وتجددت اليوم، وذلك أثناء تواجدهما بميزانية ميت عاصم.

وكشفت التحريات بحدوث خلافات منذ عام بين الطرفين، وقد تم عمل جلسة عرفية بينهما واتخذوا بعض القرارات، ولم يلتزم الاثنان بالقرارات التى تم الاتفاق عليه، حيث أطلق المتهم النار عليهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.