إزالة 182 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 18 فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترادد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 20 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وولاية الري وحماية النيل والأرضى الزراعية، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته، منذ بدء المرحلة الثانية وحتى اليوم، إلى 182 حالة منذ انطلاق حملات المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجارى، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

بينما أشار أحمد إبراهيم مدير الأملاك،أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :سبتمبر ـأكتوبر ونوفمبر،والتي بدأت بالمرحلة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري ،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير2021،وذلك في ظل متابعة يومية من السيد الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.