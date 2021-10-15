اليوم السابع
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إخماد حريق بأحد محولات الكهرباء بالبحيرة بسبب الأحمال الزائدة دون إصابات

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 08:18 م
إخماد حريق بأحد محولات الكهرباء بالبحيرة بسبب الأحمال الزائدة دون إصابات سيارات مطافئ - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من إخماد حريق اندلع بأحد محولات الكهرباء بقرية دمتيوه التابعة لمركز كوم حمادة دون أى إصابات.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وتبين نشوب حريق بأحد محولات الكهرباء بقرية دمتيوه التابعة لمركز كوم حمادة، وذلك بسبب زيادة الأحمال الكهربائية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة  العميد  محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه  ومنع امتداده للأماكن المجاورة دون أى خسائر فى الأرواح.

وتم إخطار شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لاتخاذ شئونها واصلاح المحول المحترق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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