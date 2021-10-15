أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات اختفاء شاب بعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات اختفاء شخص في العقد الرابع من عمره منذ 90 يوما بمنطقة عين شمس، تبين انه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت الحفر عليه ، وتم تم تحديد المنزل وانتشال الجثة وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من أسرة شاب يُدعى "م. ك"، في العقد الرابع من العمر، بتغيبه عن المنزل، وأضافت الأسرة أن هاتفه المحمول مغلق، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى عن الواقعة.

وكشفت التحريات أن الشاب تخصص في الحفر والتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء السريع.

وبعد مرور 90 يوما عن اختفائه تمكن رجال المباحث من تحديد اخر منزل كان ينقب فيها، وتم استهداف المنزل تبين وجود آثار حفر وانه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة.

وبالبحث تم العثور على جثة الشاب المتغيب في حاله تحلل، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.