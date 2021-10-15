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أسعار العملات اليوم الجمعة 15-10-2021

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:48 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 15-10-2021 عملات
كتب: سماح حمدى

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استقرت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر أيضا سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى عند سعر 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بكافة البنوك العاملة في مصر.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
 
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.22 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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