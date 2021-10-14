Top7.. تابعوا أهم الأخبار على مدار اليوم الخميس 14 –10- 2021 مع محمد أسعد.. فيديو

كتب محمود نصر

عرضت نشرة Top7 التى تذاع عبر إنستجرام اليوم السابع، من إعداد وتقديم الزميل الصحفي محمد أسعد أبرز 7 أخبار على مدار اليوم الخميس 14-10-2021، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى.

الحكومة نفت إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي وأكدت إن آليه التسجيل كما هي من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس. ووزارة الداخلية نفت بشكل قاطع سقوط ميكروباص بالنيل من أعلى كوبري الساحل، وده بعد أيام من عمليات التمشيط وأكدت انه لم يتم العثور سوى على غطاء سيارة فقط.

واتفق كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، على توقف الدورى 14 بداية من يوم 28 ديسمبر المقبل لمدة 14 يوما، قبل سفر منتخب مصر للكاميرون لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا التى تنطلق يوم 9 يناير 2022. ويحتفل محمد مجدى أفشة، نجم الأهلى بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة، وبحضور نخبة من مشاهير الكرة فى مصر، بعد ألغى الاحتفال بليلة الحنة بمسقط رأسه فى ناهيا بالجيزة.

الزميل الصحفى محمد أسعد 1

وكشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول استقر على عرض 385 ألف جنيها إسترلينيا ما يقرب من 7 ملايين جنيه راتبا أسبوعيا لإقناع محمد صلاح بالتمديد للريدز ليصبح صاحب الراتب الأعلى في النادي.

استضاف سفير مصر لدى المجر، أبطال فيلم "1919" بطولة النجوم كريم عبدالعزيز وسيد رجب وهند صبرى خلال تصويرهم للمشاهد الخارجية فى بودابست.