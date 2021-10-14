كيف تعمل فى كبرى شركات التكنولوجيا بمصر؟ 3 خطوات تقودك لوظيفة الحلم

كتبت هبة السيد

يحلم معظم الشباب في العمل بكبرى شركات التكنولوجيا في مصر، في ظل ما تتميز به من رواتب مرتفعة واستقرار إداري وتدرج وظيفي وهي أحلام أي شاب يبحث عن وظيفة، وأطلقت المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل لبناء قدرات الكوادر من الشباب على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن هذه المبادرة.



س- ما هي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل؟ ج- تقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبناء القدرات من خلال إنشاء نظام تعليمي متكامل وعملي ويتسم بالجودة، يكون محوره الدارس ويدعمه محتوى مميز يتم إعداده من خلال جهود مشتركة وبمساعدة أفضل الجامعات والشركات الرائدة، ويتاح هذا المحتوى على منصات التعلم الذاتي الرائدة عالمياً (MOOC)، هذا إلى جانب توفر شبكة من مراجعي المشروع لتقييم وتحسين مخرجات التعلم.



س- وما هو الهدف من المبادرة؟ ج- تهدف مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل إلى تأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يساعد على زيادة القدرات التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية من خلال تيسير خطط التدريب وبناء القدرات ودعم خلق فرص التوظيف وفرص الأعمال التجارية سواء من خلال العمل بأجر، أو العمل الحر، أو إنشاء شركات.