اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أكتوبر 2021 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية يزور متحف الحضارة ومجمع الأديان

الخميس، 14 أكتوبر 2021 01:21 م
رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية يزور متحف الحضارة ومجمع الأديان خلال الزيارة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكمالا لجولاته السياحية بالقاهرة، زار بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية ومجمع الاديان، و ذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.
 
 وكان في استقبالهم خلال زيارتهم للمتحف القومي للحضارة المصرية الدكتورأحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث قاموا  بجوله داخل قاعة العرض المركزي للتعرف على والمقتنيات الأثرية للمتحف و قاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.
خلال الزيارة 1
خلال الزيارة 1
 
وحرص الوفد على زيارة بيت الهدايا الموجود بالمتحف والذي يعرض المستنسخات الأثرية من مصنع كنوز الأثرية والتي نالت اعجابهم.
 
كما قاموا بجولة سياحية بمجمع الأديان بمصر القديمة حيث زاروا كنيسة أبي سرجه الأثرية (كنيسة المغاره)، واستمع الوفد خلالها لشرح عن تاريخ المنطقة وما تم بها من أعمال ترميم وتطوير.
 
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن إعجابهم الشديد بما استمتعوا به خلال الزيارة من آثار تعبر عن التسامح الديني عبر الحقب التاريخية المختلفة في مصر.
 

وزارة السياحة والآثار

مصر وكوريا

متحف الحضارة

مجمع الديان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة