تعرف على كيفية تأمين محطات المياه والصرف والتخلص الآمن للمياه المعالجة

كتب أحمد حسن

افتتح الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فعاليات ورشة عمل خطط سلامة ومأمونية الصرف الصحى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، متحدثا عن أهمية ملف إدارة مأمونية المياه والصرف الصحي فى توفير الجودة و النهوض بالخدمات المقدمة من الشركة والحفاظ على البيئة.

وأكد أهمية متابعة تطبيق منهجية أمن تداول الصرف الصحى؛ لتكون وسيلة لتقييم المخاطر والتحكم فيها بداية من تجميع مياه الصرف الصحى من المصدر وحتي التخلص الآمن منه، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية قطعت شوطا كبيرا في مجال مأمونية المياه وتحديد درجة المخاطر.

وأشار "بيومى" إلى أهمية تقييم الورشة و الخروج منها بالتوصيات اللازمة التي تزيد من فعاليات الورشة نحو اتجاه بناء الدور الإيجابي كما طالب بتكرار مثل تلك الورش بين الشركات التابعة والشركة القابضة حتي يتم تبادل آراء وخبرات البعض، حيث تعد هذه الورشة الاولي عن مأمونية تداول الصرف الصحي.

وأوضح مهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وما يتعلق بجودة وسلامة ومأمونية الصرف الصحي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتكاتف جهود الإدارات المختلفة.

وأضاف "عامر" أن إستراتيجية التنبؤ بالمخاطر التي تتعلق بمأمونية الصرف الصحي ساهمت في تجنب مشكلات كثيرة ومثلت دفعة في منظومة الجودة، وأن مصر من الدول الرائدة في تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي، وأصبحت ذات مرجعية في هذا المجال بالعديد من الدول العربية والإفريقية.

وقامت الدكتوره مني مختار مدير عام قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بإستعراض أهم ما تم تنفيذه خلال العام السابق 2020 ومستهدفها الحالي من خطط مأمونية المياة والصرف الصحي لعام 2021، وتم استعراض الخطط التي تم إعتمادها من قبل اللجنة العليا للمياه.

وقال الدكتور محمود فؤاد عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لسلامه ومأمونيه المياه بالشركة القابضة، انه تم عتماد اول خطة مأمونية تداول الصرف الصحي وهي محطة حوض نجيح، وحصول المحطة علي شهادة مأمونية التداول لتصبح أول محطة يتم إعتمادها علي مستوي الجمهورية، كما يتم إعداد خطط لمحطات "قنتير والصوالح وتوسعات ليبو ودبيج" كمشروعات ما زالت تحت الإنشاء، كما يتم إعداد خطة القرين كأول خطة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة قائمة بالشركة.

وسلم الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة شهادات المأمونية للخطط التي تم اعتمادها وهي محطه حوض نجيح ومشتول السوق والبكارشة.