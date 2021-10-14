أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

كتب: سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 14-10-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.35 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.78 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.35 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.14 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.03 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.78 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.43 ريال سعودي.