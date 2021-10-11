وفد التخطيط يتفقد مشروعات جامعتي دمنهور والمصرية اليابانية ومدينة الأبحاث العلمية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعتى دمنهور، المصرية اليابانية، ومدينة الأبحاث العلمية لمتابعة العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بتلك الجامعات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة وإيمانها بأهمية متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها وتلك التى تم الانتهاء منها بالفعل، خاصة المشروعات التى تخاطب احتياجات المواطنين كمثل تلك التى تتعلق بالصحة أو التعليم.

وخلال الزيارة التقى وفد الوزارة بالدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، حيث تطرق اللقاء لمناقشة احتياجات الجامعة المستقبلية فى حدود الموارد المتاحة لها، كما تضمنت الزيارة لقاء الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

يُشار إلى أن مشروعات جامعة دمنهور تضمنت إنشاء مبنى المعامل المركزية بتكلفة 105 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة التعليمية هذا العام، إلى جانب إنشاء كلية الطب والمستشفى التعليمى بتكلفة 1257 مليون جنيه، حيث يتكون المشروع من ثلاثة مبانى تتضمن كلية الطب، المستشفى التعليمي، ملحق المستشفى التعليمي، فضلًا عن إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بتكلفة كلية 88 مليون جنيه، وكذا إنشاء مبنى كلية الهندسة بتكلفة كلية 118 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المشروع وجاهز للدخول فى الخدمة التعليمية هذا العام.

كما تضمنت مشروعات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء المقر الدائم للجامعة (المرحلة الأولى) ببرج العرب الجديدة بمحافظة الاسكندرية بتكلفة 6.5 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء مبانى المرحلة الثالثة للجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب بتكلفة 10 مليار جنيه.

وشملت مشروعات مدينة الأبحاث العلمية للعلوم والتكنولوجيا مشروع استكمال مبنى وادى العلوم والتكنولوجيا بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب بتكلفة 102 مليون جنيه.

ترأس وفد الوزارة؛ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وبمشاركة بدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بالقطاع.