كتبت ريهام الباشا

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 11-10-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.08جنيه للشراء، و18.23 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.05جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية أيضا سجل تباينا ليسجل 18.07جنيه للشراء، و18.24 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.04جنيه للشراء، و18.24 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.11جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.11جنيه للشراء. 18.11جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.08جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 18.05جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.07جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.24جنيه للبيع. 18.10 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.10 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.13 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.