اليوم السابع
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رئيس القابضة: إدخال أنشطة صناعية جديدة ب"مصر لصناعة الكيماويات"

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 07:00 ص
رئيس القابضة: إدخال أنشطة صناعية جديدة ب"مصر لصناعة الكيماويات" عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه يتم دراسة إدخال أنشطة صناعية جديدة بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة المدرجة في البورصة المصرية.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ" اليوم السابع"، أن القابضة تواصل دراسة كافة المشروعات الجديدة التي سيتم إدخالها ضمن النشطة الشركة بما ينعكس على مستويات إنتاجها وبالتالي الإيرادات والإرباح ، لافتا أن التطور الذى تشهده الشركة انعكس بشكل ايجابى للغاية على السهم في البورصة، ولا سيما مع وجود خطط لتغيير وتحديث الوحدات المتقادمة؛ مما ينعكس على مستقبل الشركة .

 أوضح إنه من المهم انتظار الدراسات ونتائجها، بحيث تكون ذات جدوى حيث يتم دراسة أي مشروع قبل تنفيذه حرصا على ضمان جدوى الاستثمار.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن الفترة من يوليو إلى أغسطس 2021، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 18.5% ، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها سجلت صافي ربح بلغ 33.21 مليون جنيه خلال الفترة ، مقابل 28.014 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن العام المالي الماضي (2020- 2021)، صافي ربح بلغ 133.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 63.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 480.6 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 365.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.


مصر لصناعة الكيماويات

القابضة للصناعات الكيماوية

عماد الدين مصطفى

قطاع الاعمال العام

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