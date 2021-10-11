تعرف على عدد المدرسين المسجلين بمراحل التعليم العام.. انفوجراف

كتب: مدحت عادل

مع بدء العام الدراسي الجديد، رصدت بيانات حكومية، عدد المدرسين بالتعليم العام، بالعام 2019/2020، حيث بلغ إجمالي أعداد المدرسين نحو مليون و25 ألف و842 مدرس.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف إلى أن اعداد الدرسين بالتعليم الابتدائي هو الأعلى بين المراحل التعليمية، حيث بلغ نحو 44 ألف و566 مدرس، وبلغ عدد المدرسين بالتعليم ما قبل الابتدائي نحو 58 ألف و922 مدرس، ثم التعليم المجتمعي بواقع 8180 مدرس.

وسجل عدد المدرسين المسجلين بالتعليم الإعدادي نحو 254 ألف و820 مدرس، ثم التعليم الثانوي 106 ألف و723 مدرس، إلى جانب الثانوي الفني بنحو 146 ألف و697 مدرس، وأخيرا التربية الخاصة بواقع 9934 مدرس.

وبلغ إجمالي أعداد المدارس نحو 56 ألف و569 مدرسة، بالتعليم العام للعام 2019/2020، موزعة بواقع 12 ألف و493 مدرسة ما قبل ابتدائي، و19 ألف و59 مدرسة ابتدائي.

وسجل عدد مدارس التعليم المجتمعي بلغ 4 آلاف و995 مدرسة، بالإضافة إلى 12 ألف و611 مدرسة، يليها 3 آلاف و861 مدرسة بالتعليم الثانوي العام، إلى جانب 2472 مدرسة للتعليم الثانوى الفني، وأخيرا 1078 مدرسة للتربية الخاصة.