الإحصاء: 45.2% ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر مسجلة 201.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 138.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 45.2%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من المجر لتبلغ 163.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 90.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 81 %، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية للمجر لتسجل 37.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 48.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.7 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات المجرية بمصر 500 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 300 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 61 %، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 756 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 377 ألف دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 100.5 %.