اليوم السابع
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أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 مستهل تعاملات الأسبوع

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 مستهل تعاملات الأسبوع ذهب
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 استقرارا ملحوظا مطلع التداولات هذا الأسبوع، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب العالمية عند مستويات تتراوح بين 1755 إلي 1756 دولار وقت صياغة هذه السطور.
 
أسعار الذهب في مصر، لعيار 18 سجل 660 جنيها وعيار 21 سجل 770 جنيها وعيار 24 سجل 881 جنيها والجنيه الذهب 6160 جنيها، أونصة الذهب 1756 دولارا.
 
أسعار الذهب سجلت تحركات واضحة صعودا وهبوطا خلال الأسبوع الماضي، بسبب بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية وقوة وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية، إلا أن الأسواق تتأثر آلان بالموجة التضخمية في العالم.
 
أسعار الذهب المنشورة في سياق هذه السطور غير مضاف عليها سعر المصنعية، وتعتبر المصنعية أكثر الرسوم المضافة على سعر الذهب وتختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، بجانب رسوم الدمغة والضريبة.

أسعار الذهب

الذهب بكام النهارده

الذهب بكام عيار 21

سعر جرام الذهب

سعر اونصة الذهب

الذهب عيار 18 بكام

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