اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 12:16 م
أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 11-10-2021  استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية في سوق الجملة بأكتوبر، حيث سجلت أسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو  . 
 
وسجلت  أسعار الطماطم 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة تسجل 2.5-4.5 جنيها للكيلو، والفاصوليا تسجل 8-14 جنيها للكيلو، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت البامية 5-9 جنيها للكيلو، والباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو. .
 
أسعار البطاطس فتراوحت بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، والثوم من 18-22 جنيها للكيلو، وسعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، والبصل من 2-3 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

اسعار الخضروات

سوق العبور

سوق الجملة بأكتوبر

سعر الخضار اليوم

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