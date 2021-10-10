صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الخدمات المالية

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.15%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.08%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7%، ثم قطاعي البنوك والخدمات التعليمية بنسبة 0.38%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.17%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.68%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.55%، 0.52%، على التوالي، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.39%، ثم قطاعي العقارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه عند مستوى 701.811 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 215.6 مليون ورقة مالية بقيمة 950.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.4%، والعرب على 7.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.2 مليون جنيه، 5.05 مليون جنيه، 131.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 120.4 ألف جنيه، 143.5 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.