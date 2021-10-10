تشغيل مشروع الصرف الصحى بقرية السعدية لخدمة مئات الآلاف من المواطنين بالشرقية

كتب عبد الحليم سالم - إيمان مهنى

كشف المهندس راضى عبد العزيز مساعد الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية، أنه تم تشغيل مشروع الصرف الصحى لقرية السعدية بمركز أبو حماد محافظة الشرقية اليوم لخدمة المئات الآلاف من المواطنين في القرية والقرى المجاورة وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه .

أضاف راضى عبدالعزيز لـ" اليوم السابع "، أن المشروع افتتحه اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس عصام عبدالحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا أن مشروع صرف صحي قرية السعدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد والمقام بتكلفة 19 مليون جنيه يهدف لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة لها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وخلال الافتتاح أشار المحافظ، أن المشروع ضمن 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بالمحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار 407 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من المهندس عصام عبدالحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى انه يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 15.5 كم وخطوط طرد بطول 3.85 كم لخدمة قرية السعدية ومعهد ضباط صف المعلمين، ولتحقيق الاستفادة لعدد 10500 نسمة.

كما تفقد المحافظ، أقسام المحطة للتأكد من جاهزيتها لدخول الخدمة ليعطي إشارة بدء التشغيل الفعلي للمحطة وتحقيق الاستفادة منها بما يعود بالنفع والفائدة علي أهالي القرية والقري المجاورة لها.

رافق المحافظ، سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و وجيه سعدون رئيس مركز ومدينه أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النواب وأهالي القرية.