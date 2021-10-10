الاسكان: بيع 17.750 قطعة أرض للعاملين المصريين فى الخارج بفية 6 مليارات دولار

كتبت أسماء أمين تصوير دينا رومية

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان، إن مشروع بيت الوطن من أهم المشروعات التى استهدفت العاملين المصريين فى الخارج وتمثل أنجح المشروعات التى خاطبت العاملين بالخارج .

وأوضح عباس خلال فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، أنه تم بيع للمصريين العاملين في الخارج 17.750 ألف قطعة أرض بـ 6 مليارات دولار خلال 5 سنوات، بالاضافة إلى بيع 3000 وحدة سكنية بجانب 50 قطعة أرض لإنشاء مشروعات خدمية.

وأوضح عباس أن 17.750 قطعة الأرض التى تم بيعها ستوفر من 70 إلى 80 ألف شقة بحجم استثمارات يصل لاولى 50 مليار جنيه .

وأكد أنه تم توفير شباك واحد للتعامل مع المصريين العاملين فى الخارج بإنهاء الإجراءات بسهولة فى المشروعات والأراضى والوحدات السكنية التى تقوم وزارة الاسكان بطرحها توفيرا للوقت .

وكانت انطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان المصري، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أبرزهم لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، ومارتينو ميللي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وينعقد المؤتمر على يومين، الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".