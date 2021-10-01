اليوم السابع
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وداعا يا بحر.. المصطافين يودعون بلاج رأس البر بدمياط.. لايف

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:57 م
وداعا يا بحر.. المصطافين يودعون بلاج رأس البر بدمياط.. لايف بلاج رأس البر
دمياط - معتز الشربينى

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شهد بلاج رأس البر استقبال رواده منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة اول ايام شهر أكتوبر واخر ايام المصيف فعليا.

حيث حرص اغلب أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على قضاء اخر ايام المصيف على شاطىء البلاج للأستمتاع بأجواء المصيف والسباحة والعوم قبل بدء العام الدراسى الجديد

من ناحية أخرى قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مد كافة الخدمات بمضيف رأس البر ومد عمل فريق الإنقاذ على طول الشاطىء لمدة 10ايام أخرى لخدمة رواد البلاج، كما أكد اغلب أصحاب الكافتيريات على طول الشاطىء استمرار العمل خلال فترة الدراسة والشتاء لاستقبال رواد ومحبى المصيف.


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