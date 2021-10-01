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نجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى بلقاس المركزى

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:29 ص
نجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى بلقاس المركزى الفريق الطبى
الدقهلية - مرام محمد

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبى فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع مصابة بالكورونا.

وتمكن الفريق الطبى من إجراء جراحة الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على الفريق الطبى والحفاظ على سلامة الأم والجنين وتمت الولادة تحت تأثير مخدر نصفى وتفيد التقارير المبدأية للحالة بسلامة الأم والجنين وأنهما بحالة مستقرة حيث عادت الأم للعناية المركزة فور ولادتها.

وتقدم الدكتور سعد مكي، بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

 

 


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