مياه الشرقية تشن حملات لرفع الوصلات الخلسة وتغيير عدادات المياه المعطلة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة، لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل المحافظة، لكونه أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحى آمنه وسليمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس عبد الشافى عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقريتى هربيط والأحراز، لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات أسفرت عن

• تحرير 25 محضر تعدى على شبكة الصرف الصحي.

• تحرير 10 محاضر تعدى على شبكة مياه الشرب.

• حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتى بلغت 60000م3 استهلاك فعلي.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.