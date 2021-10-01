منسق حياة كريمة بالإسماعيلية: الانتهاء من المجمعات الخدمية بالقنطرة شرق

قال محمد ترك منسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن المبادرة تعمل حاليا في القنطرة شرق على 37 تابعا و12 قرية فرعية و4 قرى رئيسية، وتم تنفيذ 4 مجمعات خدمية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه المبادرة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "يوجد فى المجمعات الخدمية، أحوال مدنية والشهر العقارى والمجلس القروى، ويقدم 7 خدمات لكل قرية من 4 قرى الرئيسية، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من توصيل 90% المياه للمواطنين بالقرى، وكذلك انتهينا من توصيل صرف صحى إلى 70% من المواطنين".
وتابع: " تم إنشاء نقاط إسعاف، وكذلك توصيل الغاز للمنازل، وأغلب الترع فى القنطرة شرق تم الانتهاء من تغطيتها بنسبة 90%، والمبادرة تحاول عمل تجمعات سكنية بحيث تكون الأسر والعائلات الكبيرة بجانب بعض، كما أننا نراعى الجانب الاجتماعى من خلال محور سكن كريم، كما أن المنازل المقننة يتم رفع كفاءتها".
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