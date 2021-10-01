وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن شرطة الولاية أفادت بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أنه من بينهم أربعة في حالة حرجة.

وكانت الحافلة متجهة من منطقة "جواليور" إلى مدينة "باريلي"؛ حيث تقع المنطقتين داخل الولاية.



يذكر أنه تم فتح التحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الحادث، كما تم اعتقال سائق الحافلة.