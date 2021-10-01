لقي 7 ركاب مصرعهم وأصيب 14 إثر تصادم حافلة تقلهم بحاوية على أحد الطرق السريعة بولاية "ماديا براديش" الواقعة في وسط الهند صباح اليوم الجمعة.
وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن شرطة الولاية أفادت بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أنه من بينهم أربعة في حالة حرجة.
وكانت الحافلة متجهة من منطقة "جواليور" إلى مدينة "باريلي"؛ حيث تقع المنطقتين داخل الولاية.
يذكر أنه تم فتح التحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الحادث، كما تم اعتقال سائق الحافلة.
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