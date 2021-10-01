اليوم السابع
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مصرع شاب وفتاة غرقا فى نهر النيل بمدينة أسوان

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:56 م
مصرع شاب وفتاة غرقا فى نهر النيل بمدينة أسوان غريق - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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عثر أهالى محافظة أسوان، اليوم، الجمعة، على جثة شاب وفتاة لقيا مصرعهما فى نهر النيل بمنطقتين مختلفتين بمدينة أسوان، تم نقل جثتيهما إلى مشرحة أسوان وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً من عمرو أحمد، مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بغرق شخص بأحد المجارى المائية بخزان أسوان، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ وتم استخراج الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "شاذلي. ع. م" 25 سنة، ودلت التحريات أن الشاب أثناء السباحة جرفه التيار، وتوفى نتيجة إصابته بإسفسكيا الغرق.

كما لفظت فتاة تدعى "فرحه.ص.ح" 18 سنة، أنفاسها الأخيرة بعد تعرضها للغرق فى منطقة جزيرة بربر بمدينة أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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