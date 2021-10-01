مسجل خطر يكشف كواليس سقوطه بـ 10 الآف قرص مخدر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر تم القبض عليه في المنيرة الغربية بالجيزة، عن اتجاره بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص، حيث اعتاد ترويجها بين عملائه، بمنطقة المنيرة الغربية وإمبابة، والمناطق المجاورة لها.

وقال المتهم إنه تحصل على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، تمهيدا لترويجها بين زبائنه، وخزنها بمسكنه، وبدأ في التواصل مع عملائه هاتفيا، إلا أن رجال المباحث القوا القبض عليه، وبحوزته 10 الاف قرص مخدر.

واعترف المتهم أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مُتجرى ومتعاطى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) بالإتجار فى الأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبطه وبحوزته (10 آلاف قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.