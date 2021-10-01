مدينة الأقصر تواصل حملات التجميل قبل الموسم السياحى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملات النظافة قبل دخول الموسم السياحى الشتوى الجديدة، حيث تم العمل فى رفع كفاءة شارع التليفزيون والخليج وأحمد عرابي وموقف أرمنت، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة الأقصر.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة أسفرت عن رفع 25 طن تراكمات صلبة وقمامة وأتربة، مشيرا إلى أنه تم التشديد على مسؤول النظافة بالحي برفع أي منظر يشوه المنظر العام ، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

كما أكد رئيس مدينة الأقصر، على أنه تم تنظيم حملة آخري لإزالة المخالفات والإشغالات والمظاهر العشوائية داخل نطاق حي شمال بالتنسيق مع رجال الحي وبالتعاون مع قسم شرطة الأقصر، ثم تابع رئيس مدينة الأقصر جولته بمنطقة المطار، برفقة شعبان طايع رئيس الحي، وذلك لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان النافورة والجدارية فضلاً عن استمرار رفع كفاءة النظافة ورفع تراكمات أعمال التطوير الجارية ابتداء من ميدان النافورة وصولاً حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي.

وكان قد قاد محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة لتفقد أعمال تطوير ساحة معبد الكرنك، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، وإستمرارا لتنفيذ أعمال مشروع أحياء طريق الكباش، حيث رافقه خلالها كل من العميد طارق لطفي رئيس مدينة الاقصر، والمهندس صبحي الطيري نائب رئيس جهاز تعمير البحر الاحمر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات ، بتفقد أعمال تطوير ساحة معبد الكرنك.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال حي شمال من إزالة المخالفات والتند العشوائية وأعمال الإدارة العامة للحدائق والبساتين من أعمال قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات أولاً بأول هذا بالإضافة إلى توجيه بعض الملاحظات للشركة المنفذة لرفع كفاءة أرضية منطقة البازارات بالساحة.



رفع 25 طن تراكمات ومخلفات بالحملات



رئيس مدينة الأقصر يقود حملات يومية على تجميل الشوارع