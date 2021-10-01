محافظ الإسماعيلية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير بالوعات الصرف.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى شكل من أشكال تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارئ بشكل فورى وكذا المضى قدمًا فى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير مع الآخذ فى الاعتبار تلافي أية ملاحظات عما حدث فى الأعوام الماضية.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن حي ثانٍ برئاسة المهندس كرم الشحات، بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي، أجرى متابعة تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء، وخاصة بالميادين والمناطق الحيوية بنطاق الحي، لتجنب حدوث تجمعات مياه، حيث تم تطهير كافة بالوعات الصرف بنفق الممر ، وطريق الثلاثيني، وجاري استكمال العمل.

أضاف البيان أن ذلك جاء ذلك استكمالًا لتفعيل الخطة الاستراتيجية لمحافظة الإسماعيلية للتعامل مع أى شكل من أشكال الأزمات والطوارىء واستعدادًا لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه السيول والأمطار.