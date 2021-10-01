محافظ الأقصر يتابع رصف الطرق وتجميل المدينة لخدمة حركة السياحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال رصف الطرق بمدينة الأقصر، وموجهاً بالاهتمام بمستوى النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية، كما وجه المحافظ تعليماته بعدم التهاون حيال أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو تعدي على أراضي الدولة، وإزالة المخالفات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع محافظ الأقصر جولته، حيث تفقد طريق المراسي بالبغدادي بمركز البياضية جنوب الأقصر، وتفقد سير أعمال صيانة البلدورات المتهالكة، وأعمال تبطين ترعة المجلبية، وأعمال النظافة والتشجير، ورافق المحافظ خلال جولته كلا من وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، ومسئولي حي جنوب.

وكان قد شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد المصطفى بمنطقة العبور التابعة لقرية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

كما شهد حضور افتتاح المسجد، عضو مجلس النواب بهجت الصن، وعضوي مجلس الشيوخ وائل زكريا الأمير، ومحمد عطا الله، واللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، ومدير إدارة أوقاف الطود الشيخ محمود عبد العظيم ، وعلي سيد صادق نائب رئيس مدينة الطود، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعداد من أهالي القرية، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأدى محافظ الأقصر والحضور شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبد الدايم، بعنوان «إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة نموذجا» وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة، قدم المحافظ التهنئة لأهالي القرية ومدينة الطود بمناسبة إفتتاح المسجد، وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم اليوم الجمعة أيضا افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود، وألقى خطبة الجمعة به الشيخ صلاح نوار وكيل مديرية أوقاف الأقصر، مشيرا إلى أن كلا من المسجدين الجديدين بمركز الطود، من المساجد الجديدة التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها.



متابعة رصف الطرق وتجميل المدينة لخدمة حركة السياحة



رصف الطرق وتجميل المدينة لخدمة حركة السياحة



محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة رصف الطرق وتجميل المدينة