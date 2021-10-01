محافظ أسيوط يوجه بمتابعة التزام المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد الشتوية للغلق

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الجهات المعنية بتكثيف حملات متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها من الساعة 7 صباحًا ويتم الغلق فى تمام الساعة 10 مساءًا وفيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحًا وحتى 12مساءًا وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية سيكون مواعيد عملها من 8 صباحًا حتى 6مساءًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن وأضاف المحافظ أن يومى الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحًا حتى 11مساءًا وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعة من 5 صباحًا حتى 1صباحاً ويستثنى من هذا القرار محال السوبر ماركت والبقالة والافران والمخابز ويراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات كما سيتم استمرار خدمة التيك أواى والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاء.

وكلف المحافظ غرفتى الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم طبقًا للقرار للحد من انتشار فيروس كورونا فى ظل جهود الدولة المستمرة فى هذا الشأن مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

وعلى جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالى والحضارى والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التى قد تواجه المواطنين فى كافة القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جارى استكمال أعمال رصف شارع سعد غلول وترفعاته بحى غرب مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وصيانة ورصف الشوارع ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات وتقديم خدمة أفضل لهم موضحا أن المحافظة قامت بوضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها موجها رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التى تحول دون تنفيذها طبقا للجدول الزمنى المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات فى كافة القطاعات الخدمية.

كانت الوحدة المحلية لحى غرب مدينة أسيوط قد واصلت خطتها للرصف باستكمال أعمال رفع كفاءة ورصف شارع سعد زغلول وتفرعاته وفقًا لخطة المحافظة وتوجيهات محافظ أسيوط بتنفيذ خطط التطوير والتجميل التى تم وضعها مسبقًا.

وأوضح محمد بشير رئيس حى غرب إنه جارى استكمال أعمال الرصف بشارع سعد زغلول وتفرعاته (شارع البل وشارع المدرسة الإسلامية وشارع جمال عبدالناصر) وذلك بعد توسعة الشارع وتركيب البلدورات على جانبى الرصيف وإزالة كافة الاشغالات الخرسانية بجوار الأرصفة التى كانت تعوق حركه المرور بالشارع وسيتم بعد الرصف دهان البلدورات وتركيب بلاط على جانبى الرصيف لافتا إلى العمل على كافه المحاور والاتجاهات وجارى الرصف فى جميع الشوارع التى تم الانتهاء من جميع المرافق بها ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة ذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين.



