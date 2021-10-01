محافظ أسوان يعتمد نتيجة قبول طلاب مدارس التمريض للعام الدراسى 2021/2022

أسوان – عبد الله صلاح

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة قبول الطلاب والطالبات الجدد بمدارس التمريض على مستوى المحافظة بإجمالى 392 طالبا وطالبة تم قبولهم فى 13 مدرسة للتمريض بمختلف المدن والمراكز.

وذلك من إجمالى 2213 طالب وطالبة تقدموا لأداء الإختبارات من أجل إختيار الكوادر البشرية القادرة على العمل ضمن أطقم التمريض الذين سيتم تأهيلهم للعمل بالمنظومة الطبية المتطورة خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ أسوان أن الإختبارات كانت من لجان محايدة بإشراف من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بجامعة أسوان، حيث شملت كشف الهيئة للقدرات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى، بجانب قيام مديرية الصحة بإجراء الكشف الطبى عليهم، بالإضافة إلى قيام مديرية التربية والتعليم بإجراء إختبارات اللغات والحاسب الآلى والمعلومات العامة.

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التظلم فى الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجارى وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم مع نشر الورقة الإمتحانية للطالب المتقدم بالتظلم على الصفحة الرسمية للمحافظة تأكيداً للشفافية والمصداقية والعدالة .