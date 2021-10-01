اليوم السابع
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محافظ أسوان: وصول 90% من الكتب المدرسية استعدادا للعام الدراسى الجديد

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:00 ص
محافظ أسوان: وصول 90% من الكتب المدرسية استعدادا للعام الدراسى الجديد مدارس أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد ، وتطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع دخول أى معلم أو إدارى أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا، وإعادة الجدولة لسد عجز المعلمين، ومتابعة وصول الكتب المدرسية وتوافر التخت.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وصول 90 % من الكتب المدرسية، لافتا إلى جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد بإجمالى 1430 مدرسة ، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، بجانب سرعة تلقى العاملين بها للقاح كورونا ، ومنع دخول أياً منهم للمدارس في حالة عدم تنفيذ ذلك ، وإعتبارهم في حالة غياب وإنقطاع عن العمل.

وتابع اللواء أشرف عطية آلية إنتظام العملية التعليمية في المدارس التي سيتم تحويلها لمدارس بديلة مجاورة لها ، لحين إنتهاء مشروعات إنشاء وصيانة المدارس ومنها قرب إفتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 77.5 مليون جنيه وتضم 214 فصل ، فيما جارى العمل بـ 67 مدرسة أخرى بتكلفة 400 مليون جنيه وتضم 770 فصل ، وبالتوازى تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 44 مدرسة بتكلفة 40 مليون جنيه وتضم 550 فصل ، بينما جارى إجراء الصيانة الشاملة لـ 34 مدرسة أخرى بتكلفة 35 مليون جنيه وتضم 409 فصل ، هذا بجانب الإنتهاء من إقامة 7 أسوار بتكلفة 4.5 مليون جنيه ، وجارى العمل في 18 سور أخر بتكلفة 22 مليون جنيه.


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