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مجلس الأمن يناقش اليوم طرد إثيوبيا لـ7 مسئولين كبار فى الأمم المتحدة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 07:06 م
مجلس الأمن يناقش اليوم طرد إثيوبيا لـ7 مسئولين كبار فى الأمم المتحدة مجلس الأمن - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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يناقش مجلس الأمن اليوم طرد إثيوبيا لـ 7 مسؤولين كبار في الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.
 
وقالت الأمم المتحدة، إنه لا يحق لإثيوبيا طرد 7 مسؤولين أمميين بحجة تدخلهم بشؤونها.
وأدانت الولايات المتحدة بشدة خطط حكومة إثيوبيا المعلنة بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ودعتها إلى التراجع فورا عن هذا القرار.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن، وفق ما نقلته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن واشنطن تحث حكومة إثيوبيا على العمل بشكل تعاوني مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك.
 
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 17 سبتمبر يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.
 
 ودعا وزير الخارجية الأمريكى المجتمع الدولى بالمثل إلى استخدام جميع الأدوات المناسبة لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا وأي جهات فاعلة أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

مجلس الامن

اثيوبيا

الامم المتحده

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